Об этом информирует в телеграмме глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Сегодня в районе Черкасс и Смела пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям будут обезвреживать остатки взрывоопасных предметов.

Сообщается, что возможны звуки взрывов.

Местных жителей просят не паниковать.

Кроме того, пиротехники ГСЧС проводят работы по разминированию деоккупированных территорий Херсонской области.

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