Вблизи Черкасс и Смелы будут слышны взрывы: пиротехники будут обезвреживать остатки боеприпасов
16 ноября вблизи городов Черкассы и Смела будут работать пиротехники. В результате обезвреживания остатков боеприпасов будут слышны взрывы
Об этом информирует в телеграмме глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Сегодня в районе Черкасс и Смела пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям будут обезвреживать остатки взрывоопасных предметов.
Сообщается, что возможны звуки взрывов.
Местных жителей просят не паниковать.
- Кроме того, пиротехники ГСЧС проводят работы по разминированию деоккупированных территорий Херсонской области.
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