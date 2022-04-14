Вблизи ЧАЭС оккупанты украли из отделения радиоактивные вещи, которые полиция изъяла у сталкеров, - Монастырский
Во время бегства из Чернобыльской зоны отчуждения российские оккупанты ограбили полицейский участок и забрали с собой радиоактивные предметы, которые правоохранители изымали у сталкеров
Об этом сообщил глава министерства внутренних дел Денис Монастырский в эфире общенационального телемарафона.
"Многие вещи они вывезли, в частности, они обокрали полицейский участок прямо на территории Чернобыля. Там были радиоактивные предметы, которые изымались у граждан", - рассказал министр.
"Они исчезли и мы понимаем, что они сейчас где-то находятся в посылках из Беларуси в сторону России. Не позавидуешь тем матерям и женам, которые получат такие "подарки"", - сказал Денис Монастырский.
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