Об этом сообщил глава министерства внутренних дел Денис Монастырский в эфире общенационального телемарафона.

"Многие вещи они вывезли, в частности, они обокрали полицейский участок прямо на территории Чернобыля. Там были радиоактивные предметы, которые изымались у граждан", - рассказал министр.

"Они исчезли и мы понимаем, что они сейчас где-то находятся в посылках из Беларуси в сторону России. Не позавидуешь тем матерям и женам, которые получат такие "подарки"", - сказал Денис Монастырский.



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