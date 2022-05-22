English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная воєнні злочини Росії Вблизи Бучи обнаружили снова тела убитых оккупантами местных жителей

Вблизи Бучи обнаружили снова тела убитых оккупантами местных жителей

22 мая, 2022 воскресенье
07:51
воєнні злочини Росії

В селе Бузова Бучанского района Киевской области обнаружили еще два тела убитых российскими военными мирных жителей. Ими оказались пожилая женщина и ее 27-летний внук, которых убили на собственном дворе во время обстрелов в феврале

Об этом информирует в фейсбуке Полиция Киевской области.

21 мая правоохранители провели эксгумацию тел двух жителей села Бузова.

"Гражданские люди были убиты оккупантами во время боевых действий на Бучанщине. Так в конце февраля во время обстрелов на собственном дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта оккупанты убили и ее 27-летнего внука. Родственники похоронили погибших на местном кладбище", – говорится в сообщении.

Полицейские Киевщины обнаружили и осмотрели уже 1 290 тел украинцев, погибших во время боевых действий в области.

  • В телах жителей Бучи и Ирпеня судебные медики обнаруживают металлические дротики от снарядов российской артиллерии.
  • 1 апреля подразделения Вооруженных сил Украины освободили города Бучу и Бородянку Киевской области.
  • По состоянию на 2 мая в Киевской области обнаружили 1202 тела гражданских людей, убитых российскими военными.
  • 13 мая в Киеве начался суд над первым российским военным за убийство украинца.
  • Что молодым пацанам из России делать сейчас в феврале-марте 2022 года в сотне километров от своих домов, в украинском городе Буча, который находится на северо-западной окраине Киева? Чего они туда прутся?
  • Российские оккупанты сбежали из города Буча , оставив после себя военную технику чуть ли не в каждом дворе.
  • Украинские военные взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель, но многие села Бучанского района оккупированы, что приближает гуманитарную катастрофу

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

война с Россией
Буча
новости Киевщины
Читайте также:
21 мая, 2022 суббота
Россия ударила ракетой по украинским военным на Ривненщине. 6 раненых, могут быть повторные удары
Харків
20 мая, 2022 пятница
РФ нанесла ракетный удар по Харькову. В городе пожар
мавпяча віспа
20 мая, 2022 пятница
За последние сутки оспа обезьян подтвердилась по меньшей мере в семи странах
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.45
    Покупка 31.45
    Продажа 32.24
  • EUR
    Покупка 32.93
    Продажа 33.9
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
22 мая
07:31
уничтоженая техника окупантов
На Донетчине и Луганщине отбиты девять атак российских оккупантов, враг понес убытки в технике, - Генштаб ВСУ
06:56
Бойцы 59-й мотопехотной бригады показали уничтожение российской БМП
06:37
Из-за боевых действий в Украине без света остаются 675 населенных пунктов
05:47
На войне погиб воспитанник львовских "Карпат"
05:12
В Донецкой области РФ убила еще 7 мирных жителей
04:42
Инфографика
Укрзализныця
Укрзализныця назначила на 22 мая один дополнительный эвакуационный поезд
04:34
Тимощук привык жить роскошно, а если скажет о войне, то нужно будет сразу уезжать из России, - Ребров
03:47
Зеленский Дуда
Президент Польши Дуда находится в Украине, выступит перед Радой
03:33
В Черном море маневрируют 6 российских кораблей и 2 носителя ракет, - ОК "Юг"
02:41
На Юге россияне требуют $1000 у украинцев, желающих эвакуироваться с оккупированной территории
02:23
Трансферная сага завершена: Мбаппе подписал новый контракт с ПСЖ
02:13
ТОС-1А "Солнцепек"
Украинская авиация 21 мая уничтожила по меньшей мере 12 единиц военной техники, среди них два "Солнцепека"
01:50
"Аталанта" украинца Малиновского не сыграет в следующем сезоне в еврокубках
01:22
В Запорожье партизаны уничтожили артиллерийские системы РФ, оккупанты боятся и проверяют даже общественный транспорт
01:10
Мелитополь
В Мелитополе жалуются на россиян: постоянно нарушают ПДД и "развлекаются" на дорогах
00:58
В Запорожье оккупанты обокрали аптеку и проанонсировали открытие своей "первой муниципальной"
00:39
ОТУ "Схід" 21 мая убили 28 оккупантов, уничтожили 1 БМП и артиллерийскую систему
00:14
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 21 мая
00:02
Каждый и каждый из нас должны ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне Украины, - Зеленский
2022, суббота
21 мая
23:49
Россияне обстреливают Николаев кассетными снарядами, - мэр
23:44
Россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы уничтожить Украину, но колоссальные расходы на войну им не помогут, - Зеленский
23:20
Вызванный российским артобстрелом пожар на рынке. Салтовка, Харьков
Харьков и Люблин заключили соглашение о партнерстве и сотрудничестве, в нем упоминается и восстановление города
22:57
В Северной Ирландии прошла акция протеста с требованием увеличить роль ирландского языка
22:37
Кирилл и Онуфрий
УПЦ МП собирается обособиться от РПЦ. Онуфрий лично обижен на Кирилла, - СМИ
22:35
В Украине ликвидировали племянника заместителя Шойгу, - росСМИ
22:16
87% грузин считают, что война в Украине является их войной, - оппозиционная депутат Деканоидзе
22:07
На фото презентация фильма "Памфир" в Каннах
В Каннах состоялась премьера украинской картины "Памфир"
21:52
Матеуш Моравецкий
Моравецкий призвал разместить в Польше постоянные базы НАТО
21:41
На фото работник Суспільного, похищенный оккупантами
Оккупанты отпустили похищенного сотрудника Общественного Алексея Воронцова
21:35
МИД РФ
РФ запретила въезд пяти умершим американцам, в том числе сенатору Маккейну
21:17
Мэр Бахмута опроверг информацию, что город закроют через 72 часа
21:07
Заполнение добровольцем анкеты на поступление в Польское войско
"Не допустим такого, как в Украине". Армия Польши начала массовый набор добровольцев
21:03
Эксклюзив
Я уверен, это не будет затяжная война, – нардеп Тарута
20:53
На фото лауреаты Премии Гонгадзе-2022.
Премия Гонгадзе-2022: Лауреатами стали Мстислав Чернов и Евгений Малолетка
20:43
Германия не может передать Украине подержанные БМП из-за отсутствия политической воли, - Bild
20:24
На фото военная техника оккупантов
Украинские военные уничтожили российскую технику, разрушившую Павлоградский мост
20:22
"После войны разберемся": в Николаеве убрали памятник Пушкину
20:08
Эксклюзив
Путин привлек всю свою агентуру на Западе, чтобы заставить Украину подписать мирное соглашение, - Пионтковский
20:03
В Швейцарии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян
19:57
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Гарантией существования Украины является полноценное членство в ЕС и НАТО, - нардеп Княжицкий
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV