Вблизи Бучи обнаружили снова тела убитых оккупантами местных жителей
В селе Бузова Бучанского района Киевской области обнаружили еще два тела убитых российскими военными мирных жителей. Ими оказались пожилая женщина и ее 27-летний внук, которых убили на собственном дворе во время обстрелов в феврале
Об этом информирует в фейсбуке Полиция Киевской области.
21 мая правоохранители провели эксгумацию тел двух жителей села Бузова.
"Гражданские люди были убиты оккупантами во время боевых действий на Бучанщине. Так в конце февраля во время обстрелов на собственном дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта оккупанты убили и ее 27-летнего внука. Родственники похоронили погибших на местном кладбище", – говорится в сообщении.
Полицейские Киевщины обнаружили и осмотрели уже 1 290 тел украинцев, погибших во время боевых действий в области.
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