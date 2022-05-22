Вблизи Бучи обнаружили снова тела убитых оккупантами местных жителей

Об этом информирует в фейсбуке Полиция Киевской области.

21 мая правоохранители провели эксгумацию тел двух жителей села Бузова.

"Гражданские люди были убиты оккупантами во время боевых действий на Бучанщине. Так в конце февраля во время обстрелов на собственном дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта оккупанты убили и ее 27-летнего внука. Родственники похоронили погибших на местном кладбище", – говорится в сообщении.

Полицейские Киевщины обнаружили и осмотрели уже 1 290 тел украинцев, погибших во время боевых действий в области.

В телах жителей Бучи и Ирпеня судебные медики обнаруживают металлические дротики от снарядов российской артиллерии.

1 апреля подразделения Вооруженных сил Украины освободили города Бучу и Бородянку Киевской области.

По состоянию на 2 мая в Киевской области обнаружили 1202 тела гражданских людей, убитых российскими военными.

13 мая в Киеве начался суд над первым российским военным за убийство украинца.

Что молодым пацанам из России делать сейчас в феврале-марте 2022 года в сотне километров от своих домов, в украинском городе Буча, который находится на северо-западной окраине Киева? Чего они туда прутся?

Российские оккупанты сбежали из города Буча , оставив после себя военную технику чуть ли не в каждом дворе.

Украинские военные взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель, но многие села Бучанского района оккупированы, что приближает гуманитарную катастрофу

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