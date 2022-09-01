Вблизи Бучи на бывших позициях армии РФ нашли тело замученного оккупантами мужчины
В селе возле Бучи на бывших позициях российских оккупантов нашли тело замученного мужчины
Об этом информирует в телеграме начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов .
"Связали руки, надели на голову чехол и казнили. Тело этого замученного оккупантами мужчины мы обнаружили сегодня на бывших позициях армии Российской Федерации в Здвижевке", - написал Небитов.
Сообщается, что погибшему около 40-50 лет, а на шее и туловище есть повреждения.
"Убитый был одет в высокие сапоги, имел при себе часы марки Seiko, - говорится в сообщении.
Жителей просят сообщить в полицию, если узнали вещи или есть информация о погибшем.
В общей сложности в Здвижевке обнаружили более 16 убитых рашистами мирных жителей.
- Напомним, оккупанты в Киевской области пытали тех, кого считали ветеранами войны на Донбассе или причастными к волонтерству.
- В Бучанской громаде за время полномасштабной войны погибли по меньшей мере 458 человек, 419 из них убиты.
- 12 августа в лесу у дороги Блиставица – Здвижевка в Киевской области обнаружили тело киевлянина, расстрелянного российскими военными во время оккупации Бучанского района.
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