Об этом сообщил начальник Нацполиции Киевщины Андрей Небитов в телеграмме .

"Оккупанты жестоко замучили мирного жителя в Новом Залесье. Тело мы обнаружили рядом с прежними позициями россиян", - подчеркнул он.

Руки погибшего были связаны крепежной веревкой через железный карабин буксировочного троса, который также намотали на шею убитого. Все говорит о том, что перед смертью мужчину душили.

"Это уже второе захоронение, которое мы здесь находим. Несколько месяцев назад через дорогу обнаружили тело убитого переселенца из Донецка. Очередное страшное свидетельство военных преступлений агрессоров", - отметил Андрей Небитов.

30 апреля в Бучанском районе Киевщины нашли тела трех мужчин, которых оккупанты сначала долго пытали, а затем убили.

29 мая у прежних позиций РФ под Макаровом в Киевской области нашли тело 38-летнего украинца, забитого оккупантами до смерти.

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