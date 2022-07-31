Вблизи Бородянки, возле прежних позиций РФ, нашли тело задушенного мужчины
В Новом Залесье на Киевщине, возле прежних позиций РФ, нашли тело связанного и задушенного оккупантами мужчины
Об этом сообщил начальник Нацполиции Киевщины Андрей Небитов в телеграмме .
"Оккупанты жестоко замучили мирного жителя в Новом Залесье. Тело мы обнаружили рядом с прежними позициями россиян", - подчеркнул он.
Руки погибшего были связаны крепежной веревкой через железный карабин буксировочного троса, который также намотали на шею убитого. Все говорит о том, что перед смертью мужчину душили.
"Это уже второе захоронение, которое мы здесь находим. Несколько месяцев назад через дорогу обнаружили тело убитого переселенца из Донецка. Очередное страшное свидетельство военных преступлений агрессоров", - отметил Андрей Небитов.
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