Вблизи Бородянки украинские военные уничтожили российские танки, - Залужный

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный .



"Ювелирная работа нашей артиллерии по вражеским танкам в районе н.п. Бородянка", – написал он.

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