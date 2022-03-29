Вблизи Белгорода слышны взрывы
В российском Белгороде гремят взрывы
Об этом написал губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram.
"В настоящее время на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошел в районе села Красный Октябрь", - отметил он.
Гладков пишет, что жертв и потерпевших нет.
Агентство ТАСС пишет о взрывах и 4 пострадавших в военном городке.
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