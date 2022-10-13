Вблизи Белгорода сдетонировал вражеский склад с боеприпасами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграмме подтверждает подрыв состава БК.

"В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - пишет Гладков.

Он добавляет, что жителей эвакуируют на безопасное расстояние.

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщают о детонации вблизи Белгорода.

"В Белгородской республике, "в результате неосторожного обращения с электронагревательными приборами" сдетонировал очередной состав БК", - комментируют в ведомстве.

РосСМИ сообщают, что возгорание произошло вблизи сахарного завода в поселке Октябрьский.

Напомним, во вторник, 11 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил , что США будут работать над ускорением поставок систем ПВО NASAMS для украинских военных. Позже его слова подтвердил министр обороны США Ллойд Остин.

Около полудня российские кафиры выпустили три ракеты в сторону Харькова, впрочем, две из них не долетев самоликвидировались, а третья - попала в многоэтажку в Белгороде.

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