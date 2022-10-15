Вблизи Белгорода горит нефтебаза
В Белгородском районе Белгородской области РФ загорелась нефтебаза
Об этом сообщает губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.
Он отметил, что на месте уже работают соответствующие службы.
- 14 октября в российском Белгороде после прилета загорелась ТЭЦ.
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