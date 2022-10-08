Об этом сообщили в telegram .

"08 октября, около 15:00, в Белгород-Днестровском районе Одесчины, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

Кроме этого, сообщается, что тип сбитого беспилотника еще уточняется.

Украинская ПВО с начала суток 7 октября уничтожила два российских беспилотника и два вертолета.

7 октября одно из зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Запад" уничтожило три вражеских дрона-камикадзе Shahed-136 на Юге Украины.