Вблизи Бахмута ВСУ обстреляли автомобиль с депутатом госдумы Бородаем, - СМИ

Об этом вечером 22 июля 2023 года сообщила российская служба "Радио Свобода".

Как уточняет в свою очередь возглавляемый Бородаем "Союз добровольцев Донбасса" (СДД), тот находится на российских позициях в статусе "командира разведывательно-штурмовой бригады" СДД. Согласно обнародованным 22 июля данным организации, автомобиль Бородая в пятницу, 21 июля, попал под украинский обстрел при выезде с "позиций, находящихся на южном фланге Бахмутской группировки".

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"Коррекция ударов велась с БПЛА - и после третьего прилета автомобиль комбрига был изрешечен осколками. Взрыв был "в спину" машины", - отмечается в сообщении СДД.

Как сообщается, двое российских офицеров штаба бригады, находившиеся на заднем сиденье авто, получили ранения. Водитель и комбриг, как утверждается, не пострадали – бронежилеты и спинки сидений "не пропустили" осколки.

"Машина после обстрела осталась на ходу, бойцы смогли заехать в посадку", – заявляют в СДД.