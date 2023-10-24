Вблизи Бахмута вражеская пехота укомплектована техникой всего на 30%, - военный

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На Бахмутском направлении враг постоянно пытается атаковать позиции ВСУ. Противник все еще пытается удержать железную дорогу, которая идет из Бахмута на Горловку. Наблюдая за динамикой битвы за Бахмут, можно сказать, что ранее враг здесь удерживал ударный кулак до 100 тыс. военных. Сейчас количество вражеской группировки уменьшилось до 50 тыс. Противник постоянно пополняет свой состав мобилизованными и штурмовыми подразделениями. Следует отметить, что именно вооружение у врага больное место", - подчеркнул Калашников.

По словам военного, Силы обороны ежедневно выбивают тяжелую вражескую технику.

"Противник уже имеет неукомплектованные подразделения. Вражеская пехота укомплектована техникой всего на 30%. Но россияне не оставляют свои активные действия, пытаясь постоянно контратаковать ВСУ и теряя свое вооружение. Украинские защитники ежедневно уничтожают большое количество артиллерии врага, и уже вышли в паритет. У захватчиков начинаются проблемы со снарядами", – подчеркнул Калашников.