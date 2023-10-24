Вблизи Бахмута вражеская пехота укомплектована техникой всего на 30%, - военный
Пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашников отметил, что ВСУ ежедневно уничтожают большое количество тяжелой техники и артиллерии врага
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"На Бахмутском направлении враг постоянно пытается атаковать позиции ВСУ. Противник все еще пытается удержать железную дорогу, которая идет из Бахмута на Горловку. Наблюдая за динамикой битвы за Бахмут, можно сказать, что ранее враг здесь удерживал ударный кулак до 100 тыс. военных. Сейчас количество вражеской группировки уменьшилось до 50 тыс. Противник постоянно пополняет свой состав мобилизованными и штурмовыми подразделениями. Следует отметить, что именно вооружение у врага больное место", - подчеркнул Калашников.
По словам военного, Силы обороны ежедневно выбивают тяжелую вражескую технику.
"Противник уже имеет неукомплектованные подразделения. Вражеская пехота укомплектована техникой всего на 30%. Но россияне не оставляют свои активные действия, пытаясь постоянно контратаковать ВСУ и теряя свое вооружение. Украинские защитники ежедневно уничтожают большое количество артиллерии врага, и уже вышли в паритет. У захватчиков начинаются проблемы со снарядами", – подчеркнул Калашников.
- В течение суток войны украинские военные отбили по меньшей мере 50 вражеских атак на ключевых направлениях фронта и уничтожили 870 оккупантов. В общей сложности между российскими и украинскими войсками произошло более 90 боевых столкновений.
- На Бахмутском направлении Донецкой области российским оккупантам постоянно подвозят подкрепление – личный состав и технику, поэтому бои продолжаются круглосуточно.
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