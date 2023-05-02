Об этом сообщает канадский общественный вещатель CBC News.

"27-летний житель Калгари Кайл Портер и 21-летний Кол Зеленко из города Сейнт-Кэтринс служили в украинском Интернациональном легионе", - говорится в материале.

Отмечается, что к вечеру 26 апреля, когда канадские добровольцы вместе с группой украинских военных принимали участие в боевой операции по содержанию ключевого маршрута поставки в Бахмут, их накрыл артиллерийский огонь войск РФ.

"Портер, Зеленко и еще по меньшей мере трое украинских военных нашли укрытие в укрепленном бункере, но он получил прямое попадание. Все погибли", - утверждает CBC News со ссылкой на командира военнослужащих.

По информации издания, Портер и Зеленко ранее служили в Вооруженных силах Канады, но ушли в отставку, прежде чем присоединиться к украинскому Интернациональному легиону. "По словам их командира, двое мужчин стали близкими друзьями", - указывается в публикации.

Тело Зеленко уже удалось найти и доставить в Харьков, а тело Портера до сих пор ищут.

Всего, по неофициальным данным, всего на войне в Украине погибли пять граждан Канады.