Об этом сообщили AFP коллеги, ставшие свидетелями инцидента, пишет агентство в твиттер.

"Мы подавлены, узнав о смерти видеожурналиста AFP Армана Солдина сегодня на востоке Украины. Все наши мнения с его семьей и близкими", - отмечают в AFP.

Французские коллеги журналиста пишут, что российский ракетный удар произошел в окрестностях города Часов Яр неподалеку от Бахмута, где сейчас эпицентра боевых действий на востоке Украины в течение нескольких месяцев.

Также о смерти иностранного журналиста сообщил Институт массовой информации.

По данным ИМИ, Арман Солдин стал 57 медийщиком, погибшим в результате российской агрессии, и 10 журналистом, убитым во время выполнения профессиональной деятельности.

Как сообщает Lemonde , 32-летний Арман Солдин и его коллеги из AFP попали под обстрел, находясь с группой украинских военных. Обстрел произошел около 16:30.

Арман Солдин родился в Сараево, был гражданином Франции. Он начал работать на AFP в качестве стажера в римском бюро в 2015 году, а затем перешел в лондонское. Он был частью первой команды AFP, которая была отправлена в Украину после начала российского вторжения 24 февраля 2022 года, и прибыл на следующий день. С сентября Солдин жил в Украине, руководил освещением команды и регулярно ездил на передовую на востоке и юге.