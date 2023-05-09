Вблизи Бахмута от российских обстрелов погиб журналист агентства AFP Арман Солдин
От ракетных обстрелов вблизи Часового Яра Донецкой области погиб видеокоординатор по Украине агентства AFP Арман Солдин
Об этом сообщили AFP коллеги, ставшие свидетелями инцидента, пишет агентство в твиттер.
"Мы подавлены, узнав о смерти видеожурналиста AFP Армана Солдина сегодня на востоке Украины. Все наши мнения с его семьей и близкими", - отмечают в AFP.
Французские коллеги журналиста пишут, что российский ракетный удар произошел в окрестностях города Часов Яр неподалеку от Бахмута, где сейчас эпицентра боевых действий на востоке Украины в течение нескольких месяцев.
Также о смерти иностранного журналиста сообщил Институт массовой информации.
По данным ИМИ, Арман Солдин стал 57 медийщиком, погибшим в результате российской агрессии, и 10 журналистом, убитым во время выполнения профессиональной деятельности.
Как сообщает Lemonde , 32-летний Арман Солдин и его коллеги из AFP попали под обстрел, находясь с группой украинских военных. Обстрел произошел около 16:30.
Арман Солдин родился в Сараево, был гражданином Франции. Он начал работать на AFP в качестве стажера в римском бюро в 2015 году, а затем перешел в лондонское. Он был частью первой команды AFP, которая была отправлена в Украину после начала российского вторжения 24 февраля 2022 года, и прибыл на следующий день. С сентября Солдин жил в Украине, руководил освещением команды и регулярно ездил на передовую на востоке и юге.
- Напомним, в результате российских обстрелов Антоновского моста вблизи Херсона 26 апреля погиб украинский продюсер итальянской газеты La Repubblica Богдан Битик. Журналист La Repubblica Коррад Зунино получил ранения.
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