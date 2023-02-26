Вблизи Авдеевки сбили российский Су-25, – журналист Цаплиенко

Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.

Также он отметил, что вражеский пилот был взят в плен.

"Сообщают, что сегодня под Авдеевкой 110 бригада сбила штурмовик Су-25 ВКС России, пилота якобы взяли в плен, ждем подтверждения информации", - говорится в сообщении, опубликованном в 15:00.

В 16:21 военные подтвердили , что бойцы ПВО 110 бригады попали в левый двигатель самолета, а через несколько секунд у вражеского Су-25 отказал и правый.