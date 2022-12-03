Вблизи Авдеевки и Бахмута россияне идут в наступление под прикрытием авиации, - Генштаб ВСУ
На Авдеевском и Бахмутском направлениях враг продолжает вести наступление и активно применяет авиацию для поддержки наземных группировок
Об этом сообщили в facebook Генерального штаба ВСУ.
Сообщается, что на Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение.
Отмечается, что обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Серебрянка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Опытное, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка на Донетчине.
- В ночь на 3 декабря оккупанты 9 раз ударили по Никопольскому району. От атаки из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии разрушения претерпел жилой сектор, инфраструктура и солнечные панели.
- 3 декабря россияне нанесли ракетные удары , предварительно - по промышленной зоне Краматорска.
- В течение суток оккупанты нанесли 2 ракетных и 10 авиационных ударов , а также осуществили 3 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения.
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