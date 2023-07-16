Вблизи Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,2

Об этом информирует CNN .

Землетрясение произошло вечером в субботу. Его зафиксировали в 88,5 км юго-западнее Сенд-Пойнта, штат Аляска. По данным Центра по предупреждению о цунами, оно было на глубине около 21 км.

Из-за землетрясения для некоторых штатов близ Алеутских островов объявили предупреждение о цунами.

Также обсерватория вулканов Аляски направила сообщение об угрозе вулкану Шишалдин. Отмечают, что он выбросил столб пепла. В настоящее время на этом вулкане действует "вахта". Его сейсмические толчки, по данным обсерватории, начали увеличиваться в субботу вечером.