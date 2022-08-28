Вблизи Алупки сработало ПВО. Загорелся лес, - росСМИ
В Крыму в районе города Алупка, поселков Симеиз и села Оленевка слышали взрывы. Сообщается, что это работа ПВО
Об этом со ссылкой на крымские ТГ-каналы сообщило российское издание "Медуза".
"Взрыв был над Симеизом, предположительно, сработало ПВО! Над Симеизом сейчас горит лес, 112 уже вызвали", - отмечает ЧП/Крым .
"Момент бабаха над Алупкой", - написало издание ЧП/Севастополь , обнародовав соответствующее фото.
"В селе Оленевка в Крыму жители сообщают о работе ПВО", - говорится в сообщении российского информационного ТГ-канала ASTRA .
- 23 августа советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "в Крыму будет только расти количество атак неизвестного происхождения ".
- Вечером, 27 августа, во временно оккупированном Севастополе жители слышали взрывы
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