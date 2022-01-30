Вблизи Алматы разгромили православное кладбище

Местные жители славянского происхождения во время посещения кладбища обнаружили разбитые повсюду надгробные таблички, разломанные железные кресты и ограждения. Сегодня, 30 января 2022 года, стало известно о первом и сейчас единственном задержанном по этому делу подозреваемом, информирует Orda.kz .



МВД Республики Казахстан разместило видео со словами прощения от матери задержанного.

Как отмечают казахстанские правоохранители , задержанный имеет недостатки психического здоровья, поэтому его поместили в психоневрологический диспансер.