Вблизи Алматы разгромили православное кладбище
Недалеко от города Талдыкоргана Алматыской области Казахстана произошло нападение на кладбище православных христиан. Полиция открыла дело по статье "вандализм"
Местные жители славянского происхождения во время посещения кладбища обнаружили разбитые повсюду надгробные таблички, разломанные железные кресты и ограждения. Сегодня, 30 января 2022 года, стало известно о первом и сейчас единственном задержанном по этому делу подозреваемом, информирует Orda.kz .
МВД Республики Казахстан разместило видео со словами прощения от матери задержанного.
Как отмечают казахстанские правоохранители , задержанный имеет недостатки психического здоровья, поэтому его поместили в психоневрологический диспансер.
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