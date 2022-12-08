Вблизи аэродрома в Мелитополе раздались взрывы, - Федоров
Вблизи аэродрома во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Оккупанты Мелитополя выбрали постоянное место для курения мелитопольский аэродром", - написал он в телеграмме.
Также Федоров добавил, что до сих пор вблизи аэродрома уже раздавалось с десяток взрывов. Информацию по потерям уточняют.
- 6 декабря в Мелитополе у подъезда коллаборанта утром прогремел взрыв.
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