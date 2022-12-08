Вблизи аэродрома в Мелитополе раздались взрывы, - Федоров

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты Мелитополя выбрали постоянное место для курения мелитопольский аэродром", - написал он в телеграмме.

Также Федоров добавил, что до сих пор вблизи аэродрома уже раздавалось с десяток взрывов. Информацию по потерям уточняют.

6 декабря в Мелитополе у подъезда коллаборанта утром прогремел взрыв.