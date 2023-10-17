Важный шаг для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС: ВР поддержала закон о финмониторинге политически значимых лиц
Верховная рада во вторник, 17 октября, поддержала закон о финансовом мониторинге политически значимых лиц: это важный шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Закон №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц) во втором чтении в целом поддержали 276 нардепов.
Железняк объяснил, что главным изменением является то, что топ-чиновники будут иметь пожизненный статус PEP вместо трех лет, как это было раньше.
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Кроме того, будет усилена ответственность субъектов первичного финмониторинга, например банков за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.
Фото: Ярослав Железняк
"Редакция утверждена ко второму чтению сейчас соответствует стандартам AML/CFT. Но будет засчитана как выполнение требований МВФ. Конкретно номер 14-ый structural benchmark, который должен был быть выполнен до конца сентября текущего года. Также это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС", - добавил Железняк.
- Ранее Совет поддержал расширение перечня предпринимателей, для которых возобновят налоговые проверки. Принятие данного законопроекта является одним из главных требований МВФ.
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