Ситуация вблизи Бахмута



Итак, Бахмут. Украинская оборона Бахмута находится под растущим давлением врага. В городе и в его окрестностях ведутся интенсивные бои, но отвод украинских войск не происходит. Даже после захвата Соледара (а это был один из городов на линии обороны Северск – Соледар – Бахмут) крепость удерживают. РФ не может взять Бахмут скоро как 9 месяцев, а сейчас враг атакует город по трем направлениям. Кроме востока, на фланге Бахмута враг наступает на обе дороги. На юге это Константиновка – Бахмут: там продолжаются бои, в частности, в районе Ивановского. На севере – в направлении Хромового, Берховки, на трассе от Часового Яра. Эти важные дороги в город – под огнем РФ, но не перерезаны. Город контролируют Силы обороны: ВСУ, Госпогранслужба, Нацгвардия с подразделениями ТРО. Несмотря на постоянное давление врага, наши военные принимают меры по стабилизации линии фронта, в частности, проводят контратаки на определенных участках. Сопротивление так устойчиво, потери врага настолько велики, что агрессор скулит. Пригожин утверждает, что если вагнеровцы отступят от Бахмута, весь фронт посыплется до границы РФ или еще дальше.

Военный 204-го батальона ТРО ВСУ с позывным Киевлянин рассказал, что в последнее время атаки РФ возле Бахмута ужесточились, стали более массированными, участились применения артиллерии и авиации, будто врагу любой ценой надо захватить Бахмут, разрушив его до основания, выбив из него войска. Ситуация действительно тяжелая, но оставшиеся там подразделения (калиброванная пехота, тяжелые бригады, НГУ, ССО, аэроразведка, артиллерия), давно там находятся, знают местность, имеют свои пристрелянные точки и линию обороны держат очень давно, поэтому если враг и продвигается, то несущественно. По словам Киевлянина, в районе Клещиевки работает мощная штурмовая бригада. Они учились этим действиям. Вагнеровцам и российским десантникам очень не сладко. Когда будут наши войска наступать, они вполне ощутят всю мощь наших бойцов. В этой войне, несмотря на технологическое оружие, выигрывает именно пехота. Наши инженерно-саперные подразделения всегда работают.

Есть переправа, техника, средства, чтобы маневром опрокидывать подразделения и не скапливать войска. Проблемы есть, но логистика работает. Подрыв моста – всегда превентивное действие, когда есть конкретные угрозы. Эти команды дает высшее военное руководство, потому это все логично. Относительно интенсивности ствольной, реактивной артиллерии, авиа-ударов такое впечатление, что боекомплект у них не заканчивается. С позитива – мощно работает и наша артиллерия. На восточном участке Бахмута сражается знаменитая 93-я бригада. Бои близки, но благодаря их мужеству все и держится. Броня помогает, танкисты отличные. Вагнеровцы рассказывали, что не имеют снарядов и помощи. Эта ложь – оправдание того, что на 70 – 80% из Бахмута и Соледара их выбили. Они договорились с Путиным, что примут Бахмут, а ничего не вышло. Надо оправдаться – и запускаются нарративы про то, что снарядов не дали, зэков из тюрем не дают. В Бахмуте остается разное население. Есть очень проукраинские люди, патриоты. Есть самая многочисленная категория населения, ожидающая, что будет. Сейчас есть условия отвода войск от Бахмута. Логистика есть, она работает. Военное руководство все знает и совершает контрштурмовые действия, направленные на расширение коридора. Украинские защитники выходят на штурмовые действия и понимают, кто за что отвечает.

Просьба в ЕС предоставить больше боеприпасов

Действительно наши войска провели успешные контрнаступательные действия в направлении Клещиевки, закрепились за счет поддержки наших артиллерии и авиации. В последующие дни мы будем расширять коридор безопасности, который для нас важен, опираясь на возможности всех средств. С другой стороны, сейчас есть по-прежнему потребность в артиллерии, боеприпасах для ВСУ и на этом участке фронта и других направлениях. Украина обратилась в ЕС с просьбой ежемесячно присылать 250 тыс. артснарядов, чтобы уменьшить недостаток, ограничивающий прогресс ВСУ на поле боя. Об этом, в частности, говорится в письме Алексея Резникова своим коллегам в Евросоюзе и Верховному представителю ЕС по иностранным делам. О нем стало известно вчера. Сейчас, по оценкам министра обороны, ВСУ в среднем выпускают по врагу 100 тыс. снарядов калибра 155 мм в месяц, но это лишь четверть количества, которое использует РФ. В общей сложности Украина получила около двух миллионов снарядов от наших партнеров, но главную роль здесь сыграли США и их запасы. Вся Европа в прошлом году произвела всего 300 тыс. снарядов. В общей сложности это 12 производителей. Та же Франция производит в год всего 20 тыс. снарядов. В настоящее время ЕС увеличивает производство боеприпасов для поддержки Украины. В частности, Эстония в прошлом месяце предложила Евросоюзу направить 4 млрд евро на закупку 1 млн снарядов разных производителей для ВСУ. Есть менее амбициозный план от ЕС – выделить 1 млрд евро в течение следующих нескольких месяцев, чтобы за эти средства страны Европы компенсировали боеприпасы из своих запасов и развернули совместное производство в ближайшее время. Как ЕС ускорит накопление боеприпасов для Украины, будет рассматриваться 23 марта на саммите в Брюсселе. Именно от боеприпасов зависит ситуация на линии фронта и будет особенно зависеть, когда Украина будет проводить контрнаступление.

Строительство танкового завода в Украине

Кроме артиллерии, боеприпасов нам нужны танки, тяжелая бронетехника. Мы ожидаем Leopard разных версий, Challenger, Abrams для формирования новых бригад и корпусов. Первый Leopard из Польши уже в Украине. На фоне этого стало известно о новых инициативах, которые могут, на первый взгляд, казаться преждевременными, но это под каким углом смотреть. Европейский консорциум "Rheinmetall" ведет переговоры с Украиной о строительстве нового танкового завода. Об этом сообщил гендиректор компании и сказал, что переговоры многообещающие и руководители консорциума надеются, что решение будет принято в течение двух месяцев. Строительство завода оценивается в 200 млн евро. Он сможет производить до 400 основных новых боевых танков Panther в год, то есть 33 машины в месяц или одну в день. По оценкам руководителя "Rheinmetall", производство должно начаться быстро и Украине нужно минимум 600 – 800 танков. Глава Rheinmetall считает: даже если Германия передаст все Leopard, этого будет недостаточно для эффективного наступления и безопасности Украины. Это танк, имеющий один прототип и отличающийся от Leopard новой башней с пушкой 130 мм. Пушка имеет вдвое большую мощность и дальность прямого выстрела. Создание завода – вопрос перспективы, но хорошо, что его поднимают. "Rheinmetall" понимает, что ВСУ будут переоснащаться. Если действительно Leopard будут основными танками, их нужно будет ремонтировать, модернизировать, в частности, новой цифровой башней. Украина должна правильно использовать этот потенциал, создать условия для хороших инвестиций и максимального привлечения наших предприятий. Такие проекты кажутся преждевременными, но если бы мы думали об этом несколько раньше, то вопросов на поле боя возникало гораздо меньше.