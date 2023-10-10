Важность Токмакского направления для контрнаступления ВСУ и сдерживания врага возле Марьинки: Згурец о ситуации на фронте
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец прокомментировал ситуацию на фронте, обратив внимание на сверхважность Токмакского направления в контексте развертывания контрнаступательных действий ВСУ
Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".
"Мы понимаем, что Южное направление, в частности Токмакское направление, остается чрезвычайно важным для выполнения наших основных целей наступательной операции. Мы говорим о том, что на сегодняшний день вклинение во вражескую оборону составляет 10 км в ширину и 10 км в глубину. И сейчас основная задача для наших бригад, которые там развернуты – это расширить вклинение", – считает аналитик.
Згурец отметил, что это означает, что на правом фланге нужно обеспечить более активные действия, связанные в направлении Нестерянки, Великие Копани. Относительно левого фланга – это Вербовое и дальше Новая Федоровка.
Читайте также: Маломуж назвал условия для деоккупации Токмака: в РФ готовятся к поражению
"Когда генерал Тарнавский говорит об ограниченных успехах, или частичных успехах, то он, как раз говорит о расширении этого плацдарма вокруг Работиного, но главный упор делается на действия нашей артиллерии, потому что враг и дальше достаточно плотно укрепляет оборону, использует значительное количество резервов" , – подчеркнул он.
Кроме этого, аналитик отметил, что на интенсивность боевых действий также влияет погода, где в течение трех дней идут дожди.
"Это повлияло на количество артиллерии, которую мы уничтожаем, потому что в данных Генштаба сегодня было 7 единиц, хотя обычно мы ориентируемся на показатель 30+. Но с другой стороны, там уничтожаются достаточно эффективно танки по другим направлениям", - добавил он.
Згурец отметил, что если говорить более широко о ситуации на фронтах, то сейчас Украина проводит наступательные действия на юге, а по другим направлениям военные направлены на оборону, которая имеет целью сковать силы противника на Купянско-Лиманском направлении.
"Далее уничтожать противника на Бахмуте и сдерживать на Марьинке, потому что по количеству атак видим, что враг достаточно существенно увеличил попытки протиснуть нашу оборону вокруг Марьинки", - сказал аналитик.
- Напомним, 17 сентября разведка Великобритании сообщила , что российские войска укрепляют оборону стратегически важного города Токмак Запорожской области.
- На следующий день депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков отметил , что Токмак уже находится в зоне досягаемости ствольной артиллерии ВСУ. Там оккупанты начали эвакуацию российских спецслужб.
- 4 октября городской глава Мелитополя Иван Федоров сообщил, что на Мелитопольском направлении оккупанты начали активно вывозить имущество из школ. Вероятно, оккупанты готовятся к "жесту доброй воли" в Токмаке.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.39 Покупка 37.39Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.64Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное