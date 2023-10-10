Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Важность Токмакского направления для контрнаступления ВСУ и сдерживания врага возле Марьинки: Згурец о ситуации на фронте
Эксклюзив

Важность Токмакского направления для контрнаступления ВСУ и сдерживания врага возле Марьинки: Згурец о ситуации на фронте

10 октября, 2023 вторник
11:04
Война с Россией Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец прокомментировал ситуацию на фронте, обратив внимание на сверхважность Токмакского направления в контексте развертывания контрнаступательных действий ВСУ

Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы понимаем, что Южное направление, в частности Токмакское направление, остается чрезвычайно важным для выполнения наших основных целей наступательной операции. Мы говорим о том, что на сегодняшний день вклинение во вражескую оборону составляет 10 км в ширину и 10 км в глубину. И сейчас основная задача для наших бригад, которые там развернуты – это расширить вклинение", – считает аналитик.

Згурец отметил, что это означает, что на правом фланге нужно обеспечить более активные действия, связанные в направлении Нестерянки, Великие Копани. Относительно левого фланга – это Вербовое и дальше Новая Федоровка.

Читайте также: Маломуж назвал условия для деоккупации Токмака: в РФ готовятся к поражению

"Когда генерал Тарнавский говорит об ограниченных успехах, или частичных успехах, то он, как раз говорит о расширении этого плацдарма вокруг Работиного, но главный упор делается на действия нашей артиллерии, потому что враг и дальше достаточно плотно укрепляет оборону, использует значительное количество резервов" , – подчеркнул он.

Кроме этого, аналитик отметил, что на интенсивность боевых действий также влияет погода, где в течение трех дней идут дожди.

"Это повлияло на количество артиллерии, которую мы уничтожаем, потому что в данных Генштаба сегодня было 7 единиц, хотя обычно мы ориентируемся на показатель 30+. Но с другой стороны, там уничтожаются достаточно эффективно танки по другим направлениям", - добавил он.

Згурец отметил, что если говорить более широко о ситуации на фронтах, то сейчас Украина проводит наступательные действия на юге, а по другим направлениям военные направлены на оборону, которая имеет целью сковать силы противника на Купянско-Лиманском направлении.

"Далее уничтожать противника на Бахмуте и сдерживать на Марьинке, потому что по количеству атак видим, что враг достаточно существенно увеличил попытки протиснуть нашу оборону вокруг Марьинки", - сказал аналитик.

  • Напомним, 17 сентября разведка Великобритании сообщила , что российские войска укрепляют оборону стратегически важного города Токмак Запорожской области.
  • На следующий день депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков отметил , что Токмак уже находится в зоне досягаемости ствольной артиллерии ВСУ. Там оккупанты начали эвакуацию российских спецслужб.
  • 4 октября городской глава Мелитополя Иван Федоров сообщил, что на Мелитопольском направлении оккупанты начали активно вывозить имущество из школ. Вероятно, оккупанты готовятся к "жесту доброй воли" в Токмаке.
Украина
російська армія
Донетчина
окупанти
Марьинка
Запорожская область
Бахмут
Военные новости
Читайте также:
9 октября, 2023 понедельник
В Киевской области задержали бизнесмена, который перечислил оккупантам более 15 млн грн
9 октября, 2023 понедельник
ISW: Россия готовится к возможным конфликтам со странами НАТО
9 октября, 2023 понедельник
Ушел из жизни дипломат и юрист-международник Владимир Василенко
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.39
    Покупка 37.39
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.64
    Продажа 40.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
10 октября
11:30
Обновлено
Оккупанты утром обстреляли Харьковщину: пострадали трое гражданских
11:27
РФ за сутки обстреляла 6 населенных пунктов Донбасса: погиб человек, еще четыре ранены
11:20
Палестина
Нельзя путать ХАМАС с палестинским населением: МИД Испании о предложении остановки помощи Палестине
11:13
Открытие э-деклараций чиновников: Зеленский подписал закон
11:07
Сироп от кашля
Сироп от кашля привел к смерти около 300 детей в некоторых странах. В чем именно кроется опасность
10:54
Обновлено
В Красном Кресте заявили, что у них нет проверенной информации, могут ли люди эвакуироваться из Газы через Египет
10:53
В Запорожье задержали двух женщин, подозреваемых в передаче врагу личных данных бойцов ВСУ
10:51
Нефть дешевеет из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке
10:46
Рамзан Кадыров
Кадыров заявил, что готов отправить "миротворческую миссию" в Палестину
10:45
OPINION
Терроризм – это не ответ. Молюсь, чтобы Израиль имел свободу и мир
10:41
Зеленский прибыл в Бухарест и планирует встретиться с президентом Румынии: что будут обсуждать
10:30
США заявили, что не будут вводить свои войска в Израиль
10:26
Готовились более года: в руководстве ХАМАСа озвучили подробности нападения на Израиль.
10:24
РФ вывела в Черное море 2 подводных ракетоносителя с общим залпом 8 "калибров"
10:17
Система "Шлях" до сих пор не интегрирована с реестрами пограничников
10:02
Netflix сообщил дату выхода финального сезона сериала "Корона"
09:53
Инфографика
Курс валют на 10 октября: сколько стоит доллар и евро в обменниках
09:50
Wi-Fi
В Луганской области оккупанты планируют разрешить жителям доступ к Wi-Fi только после идентификации личности, - ОВА
09:43
Израиль отдал приказ закрыть ключевое газовое месторождение: цены на газ в Европе могут возрасти
09:31
Президентские выборы в РФ: британская разведка рассказала, чего ждать от избирательной кампании Путина
09:31
POLITDATA: НАПК открыло доступ к Реестру отчетности политпартий
09:06
Обновлено
Премию Вацлава Гавела по правам человека получил турецкий правозащитник. Анкара раскритиковала решение
08:57
Обзор
ХАМАС сделал подарок Путину, война в Украине ощущается даже в Арктике. Акценты мировых СМИ 10 октября
08:41
Тайвань запустил в космос первый метеорологический спутник собственного производства
08:40
Обновлено
Ночная атака на Украину: вражеские "шахеды" и авиация терроризировали юг и восток страны
08:19
Эксклюзив
Оккупанты расширяют автомобильный путь между Новоазовском и Мариуполем - готовят "подушку" для железной дороги, - Андрющенко
08:15
"Это военное преступление и незаконное коллективное наказание": Human Rights Watch раскритиковала осаду сектора Газа
08:05
Обновлено
Силы обороны уничтожили 27 из 36 "шахедов", атаковавших Украину ночью
08:00
Обновлено
Силы обороны за сутки отразили почти 40 вражеских атак по всем направлениям фронта, - Генштаб
07:43
Россия организовала похищение украинских детей из-за "гуманитарных миссий", - Андрющенко
07:26
Эксклюзив
Нелегальные пассажирские автоперевозчики выигрывают 9 из 10 дел в судах
07:03
Интервью
Как избавиться от старых маршруток и почему система "Шлях" уязвима для манипуляций. Большой разговор "Эспрессо" с главой Укртрансбезопасности
07:00
Белый дом осветили синим и белым в знак поддержки Израиля
06:57
"Деяния ХАМАСа не имеют оправдания": США, Франция, Германия, Италия и Британия поддержали Израиль в совместном заявлении
06:35
Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран Альянса увеличить и ускорить оказание поддержки Украине
06:31
В ISW подтвердили, что РФ движется к отзыву ратификации договора о запрете ядерных испытаний
05:59
Советник Байдена Салливан рассказал, кто сопротивлялся предоставлению Украине ATACMS
05:37
Племянник Кеннеди объявил об участии в выборах президента США в качестве независимого кандидата
04:40
МКС
Очередная авария РФ в космосе: из российского модуля на МКС начал вытекать охладитель
04:12
Израиль Палестина
Президент Палестины, несмотря на войну с Израилем, планирует визит в Россию
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV