Важность Токмакского направления для контрнаступления ВСУ и сдерживания врага возле Марьинки: Згурец о ситуации на фронте

Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы понимаем, что Южное направление, в частности Токмакское направление, остается чрезвычайно важным для выполнения наших основных целей наступательной операции. Мы говорим о том, что на сегодняшний день вклинение во вражескую оборону составляет 10 км в ширину и 10 км в глубину. И сейчас основная задача для наших бригад, которые там развернуты – это расширить вклинение", – считает аналитик.

Згурец отметил, что это означает, что на правом фланге нужно обеспечить более активные действия, связанные в направлении Нестерянки, Великие Копани. Относительно левого фланга – это Вербовое и дальше Новая Федоровка.

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"Когда генерал Тарнавский говорит об ограниченных успехах, или частичных успехах, то он, как раз говорит о расширении этого плацдарма вокруг Работиного, но главный упор делается на действия нашей артиллерии, потому что враг и дальше достаточно плотно укрепляет оборону, использует значительное количество резервов" , – подчеркнул он.

Кроме этого, аналитик отметил, что на интенсивность боевых действий также влияет погода, где в течение трех дней идут дожди.

"Это повлияло на количество артиллерии, которую мы уничтожаем, потому что в данных Генштаба сегодня было 7 единиц, хотя обычно мы ориентируемся на показатель 30+. Но с другой стороны, там уничтожаются достаточно эффективно танки по другим направлениям", - добавил он.

Згурец отметил, что если говорить более широко о ситуации на фронтах, то сейчас Украина проводит наступательные действия на юге, а по другим направлениям военные направлены на оборону, которая имеет целью сковать силы противника на Купянско-Лиманском направлении.

"Далее уничтожать противника на Бахмуте и сдерживать на Марьинке, потому что по количеству атак видим, что враг достаточно существенно увеличил попытки протиснуть нашу оборону вокруг Марьинки", - сказал аналитик.