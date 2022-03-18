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Важность процедуры оформления и получения статуса военнослужащего ТрО – советник командующего сил ТрО

18 мартa, 2022 пятница
19:52

Советник командующего сил ТрО, объясняет важность процедуры оформления и получения статуса военнослужащего терробороны

Виталий Куприй, советник командующего сил ТрО, объясняет важность процедуры оформления и получения статуса военнослужащего терробороны в эфире телеканала Еспресо.TV.

"Тероборона делится на несколько составляющих, одна из них военная, вторая военно-гражданская и гражданская, это сами штабы терробороны. Так вот, военная часть это военнослужащие, такие резервисты как я, и сейчас присоединены или это те, кто по мобилизации прошли через военкоматы", - пояснил Виталий Куприй.

"Но одним из главных направлений, создания добровольческих формирований территориальных громад и есть военно-гражданская составляющая. В этой ситуации именно я отвечаю за это направление, подготовку документов для согласования кандидатов на должность командиров этих формирований. С ними должны заключаться контракты, выдаваться определенные удостоверения и они только тогда приобретают определенный статус. Если начинаются боевые действия, они приравниваются к статусу военнослужащего", - отметил советник.

Советник командующего сил ТрО призвал обратить внимание добровольцев тероборон: "Это очень важно. Сейчас, пользуясь случаем, хочу сообщить, что многие думают, что они участники терробороны. На самом деле, процедура заключения контракта предусматривает соответствующий приказ командующего сил терробороны, который назначил им командира. Я бы предлагал этим людям спросить у своего командира, прошли ли они такую процедуру или не прошли. Почему? Когда обнаружится такая необходимость о социальном статусе военнослужащего, а вы знаете, это и лечение в военных госпиталях, и денежные выплаты, и статус участника боевых действий".

Куприй считает и подчеркивает, что нужно вести разъяснительную кампанию.

"Кто может ответить на этот вопрос? Это, прежде всего, добровольное формирование территориальных громад, председатели, местных советов, они обязательно знают. Потому что, когда оформляется такое формирование, проходит собрание инициативной группы с представителями терробороны. Это важно", - подчеркнул советник.

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