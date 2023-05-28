Важно вернуть в украинские святыни украинский мир
Важная проблема – возвращение украинскости Киевской лавре и другим храмам
Эта украинскость была уничтожена пашами мерседесами и другими русмировцами.
Я помню скандал с уничтожением росписей Ижакевича и других достопримечательностей, которые простояли столетия, но не устояли во времена агрессивного рашизма и невежества. И никто за это не был наказан. А потому совершались все новые и новые преступления по уничтожению всего, что отличало нас от московитов.
Отлично ухаживали за могилой Столыпина и других имперцев, о которых никогда не забывали вспомнить экскурсоводы. Однако о погребении проукраинских игуменов и известных митрополитов знали только специалисты
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Поэтому не удивительно, что очень хорошо ухаживали за могилой Столыпина и других имперцев, о которых никогда не забывали вспомнить экскурсоводы. Однако о погребении проукраинских игуменов и известных митрополитов знали только специалисты.
Много ли вы слышали в Лавре о том, где похоронен Петр Могила? А Константин Острожский? Елисей Плетенецкий, Памво Беринда и другие?
Поэтому наша задача не только выселить из Лавры "русский мир", но и восстановить там Украинский мир...
Об авторе. Александр Саган, религиовед, доктор философских наук
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