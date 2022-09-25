Об этом сообщило издание Gazeta.Pl .

"Важно строить Украину заново на родном языке", - отметил Мирон Сыч.

Сообщается, что на маршальском съезде в Казимеже Дольном много времени было посвящено обсуждению вопросов, связанных с беженцами, в частности организации обучения и опеки для их детей.

Мирон Сыч, который имеет украинские корни, обратил внимание на то, что некоторые из вынужденных переселенцев, преимущественно с Востока Украины, не говорят на украинском языке, а только на русском.

"Эти дети должны вернуться туда, чтобы вместе создавать украинское общество. И мне, и, пожалуй, всем нам было бы очень важно построить Украину заново на родном языке. Для меня непонятно, как создавать ее на русском. Если они не смогли выучить украинский на Востоке Украины, может быть, пусть учатся в Польше?" - сказал он, спрашивая министра образования и науки Польши Пшемыслава Чарнека, будут ли предпринимать какие-либо шаги в этом направлении.

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Министр отметил, что украинская сторона должна учить украинскому языку людей, приезжающих в Польшу. Он добавил, что это можно сделать с помощью различных средств, например тех, которыми руководит его министерство.

"Я говорю об общественных организациях и мультигенерационном образовании. Вы идеально подходите к этой программе. Вы можете собрать эти средства и научить детей украинскому, - заверил он. - В Польше мы должны позаботиться о том, чтобы эти дети были в рамках польской системы образования" , а в ней, как известно, польский язык является обязательным".

Присутствовавший на маршальском съезде генеральный консул Украины в Люблине Артем Валах подтвердил, что насаждение русского языка для Украины является проблемой. Но в то же время он отметил, что есть правовая база, которая подтверждает, что в Украине есть один государственный язык – украинский.

Кроме того, он также подчеркнул, что это неправда, что украинцы с востока страны не говорят на родном языке.

"Я сам из Харькова. Я приглашаю вас узнать", - подытожил он.

8 сентября сообщалось, что украинские студенты в Польше могут рассчитывать на бесплатную учебу и проживание, но для этого они должны работать.

14 сентября стало известно, что в Германии для переселенцев закупили более 6 тысяч детских украинских книг.