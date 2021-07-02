"Важно стараться, чтобы Украина не понесла убытки": Маас о запуске "Северного потока - 2"

Об этом Маас сказал на совместной пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау, передает Укринформ.



"Мы еще раз отмечаем, что были посредником в переговорах между Украиной и Россией по транзиту газа. Мы обеспечили альтернативный транзит газа через Украину. Для нас также важно стараться обеспечить, чтобы Украина не понесла убытки из-за отсутствия транзита", - сказал Маас.



При этом министр добавил, что Германия ведет переговоры по этому поводу с США и Украиной.



Позицию Германии по связям с Россией Маас пояснил опаской укрепления Китая.



"Это (ухудшение экономических отношений с РФ, - ред.) приведет к тому, что Китай и Россия станут ближе. Довести до этого было бы не только ошибочным путем, но и угрозой нашей безопасности в Европе. Мы не считаем, что это правильная стратегия" - сказал Маас.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что США и Германия договариваются о выплате Украине компенсации за запуск "Северного потока - 2".