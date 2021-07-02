"Важно стараться, чтобы Украина не понесла убытки": Маас о запуске "Северного потока - 2"
Глава МИДа Германии Гайко Маас заявил, что Германия пытается уберечь Украину от убытков вследствие запуска российского газопровода "Северный поток - 2" в обход украинской газотранспортной системы
Об этом Маас сказал на совместной пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау, передает Укринформ.
"Мы еще раз отмечаем, что были посредником в переговорах между Украиной и Россией по транзиту газа. Мы обеспечили альтернативный транзит газа через Украину. Для нас также важно стараться обеспечить, чтобы Украина не понесла убытки из-за отсутствия транзита", - сказал Маас.
При этом министр добавил, что Германия ведет переговоры по этому поводу с США и Украиной.
Позицию Германии по связям с Россией Маас пояснил опаской укрепления Китая.
"Это (ухудшение экономических отношений с РФ, - ред.) приведет к тому, что Китай и Россия станут ближе. Довести до этого было бы не только ошибочным путем, но и угрозой нашей безопасности в Европе. Мы не считаем, что это правильная стратегия" - сказал Маас.
- Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что США и Германия договариваются о выплате Украине компенсации за запуск "Северного потока - 2".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.16Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное