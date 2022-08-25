Важно разблокировать металлургический экспорт из Украины, – экономический журналист Крамаренко

Об этом в эфире Эспрессо сказал главный редактор журнала Деньги.ua Александр Крамаренко.

"О металлургической промышленности и экспорте. Нам важнее всего разблокировать экспорт руды, потому что она очень дешевая и экспорт иначе, чем морем не имеет никакого смысла. Экспорт готовой металлопродукции также лучше бы было бы делать морем, потому что наши обычные рынки – это Ближний Восток, Африка , Азия", - отметил он.

Журналист подчеркнул, что в Европу Украина экспортирует не слишком много металлопродукции и нет особого смысла везти ее туда автомобилями или по железной дороге.

"Конечно, разблокировка экспорта очень нужна и важна, но есть одно но - металлургия нуждается в достаточно больших объемах газа и это также нужно учитывать", - добавил Крамаренко.

Он рассказал, как принудить Россию к соглашению, подобному "зерновому коридору".

"Давление нужно делать путем санкций, блокировать российский экспорт, внешнюю торговлю имеют наши партнеры. Должны быть вторичные санкции - влиять на другие страны, чтобы они подражали санкциям США и тогда под таким давлением можно что-то выторговать", - подытожил журналист.