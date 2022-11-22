Об этом 79-летний сенатор, республиканец Джим Риш отметил в интервью изданию "Европейская правда" на полях Галифакского форума безопасности, куда он прибыл во главе делегации американского Конгресса.

Политик активно работает над тем, чтобы Украина получила новое вооружение, но признает: нужно быть реалистом, в частности, относительно вероятности предоставления Киеву самолетов. Впрочем, в победе Украины нет ни малейшего сомнения.

Джим Риш убежден, что украинцы продемонстрировали: Путин никогда не достигнет своей цели, никогда не оккупирует Украину. Потому что украинцы будут биться насмерть, чтобы этого не произошло. А ключевым в этом всем является то, что Путин уже проиграл. Хотя пока еще не нашел, как ему выйти из этой ситуации.

Конгрессмен отметил, что украинцам прежде всего необходимо оружие, которое поможет контролировать воздушное пространство, например системы противовоздушной обороны.

"Сейчас мы имеем больший успех в этом (в помощи Украине для закрытия неба, – ред.), но можем делать еще больше. Контроль воздуха – это цель, которой необходимо достичь, чтобы победить россиян. Потому что каждый раз, когда вы сходитесь с ними в поединки на земле, вы их побеждаете", – отметил Джим Риш.

"Я до сих пор хочу увидеть больше поддержки и ее скорее выделение. Я, наверное, представляю группу наиболее решительных (в Конгрессе США). В частности, я считаю, что важно предоставить Украине истребители и научить ваших пилотов. Кто-то говорит: "О нет, это приведет к эскалации". Но слушайте, когда мы воевали во Вьетнаме и Корее, то россияне поставляли как самолеты, так и пилотов для наших противников! Пора для США ответить им тем самым", - подчеркнул конгрессмен.

Он добавил, что готов проголосовать за такой шаг, потому что встречался с украинскими пилотами и считает, что они могут использовать F-16.

"Да, нужно определенное обучение, но нет серьезных проблем", – добавил он.

Что касается того, стоит ли говорить о системах Patriot, а в то же время разместить в Польше F-16 или F-35, которые патрулировали бы небо и сбивали ракеты, конгрессмен отметил позиции США – не направлять в Украину своих военных.

"Украина это знает, и они сами нам об этом говорят: "Нам не нужно, чтобы американцы за нас воевали, мы защитим себя сами, дайте только то, чем мы можем защищаться". То есть речь идет о закрытии неба. Я знаю эти аргументы. Впрочем, повторюсь, мы не можем присылать своих пилотов в Украину, что касается истребителей – я считаю, что мы можем их предоставить, как я уже говорил, другая сторона делала это в прошлом, но должна признать, с этой позицией я в меньшинстве. вижу поддержки большинства, которое позволило бы принять такое решение", – сказал он.

Конгрессмен посоветовал Киеву в ближайшее время работать над тем, чтобы следующим шагом было предоставление большего количества NASAMS.

"Эти комплексы доказали свою эффективность в закрытии неба. При их достаточной поставке, по сути, можно будет закрыть небо, не привлекая истребители. Используйте NASAMS, и вдобавок "Стингеры", которые уже неплохо зарекомендовали себя как помощь в закрытии неба. Но я соглашаюсь, что мы должны предоставить больше. И я продолжаю призывать американское правительство сделать этот шаг", – сказал он.

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