Испытывать злость, гнев, возмущение и другие эмоции от отключения электричества, тепла и других негативных последствий войны — абсолютно нормально.

Ненормально — сгонять эту злобу на кого-то внутри Украины. Адресно концентрировать ее в претензии локальной и высшей власти, конвертировать в проклятие энергетическим компаниям в инфантильных требованиях справедливого распределения тяжестей войны. Война – это хаос и плохой контроль, разлаженность служб и процессов, которые и в мирное время не всегда работают достаточно стабильно. Ожидать, чтобы всем было одинаково плохо — это как ожидать равномерной бомбардировки, гибели и увечий по всей стране, согласно справедливой формуле. Пусть каждый немного поживет без ноги, без дома или убитым. Почему смотреть из неосвещенного дома на соседний освещенный — это возмутительно, а смотреть живому на соседские похороны — нет?

Усталость от войны – естественная и закономерная в нашей ситуации. Но важно понимать природу этой усталости и помнить причины и виновников

Усталость от войны – естественная и закономерная в нашей ситуации. Но важно понимать природу этой усталости и помнить причины и виновников. Потому что мы уже имели в своей недавней истории массовую усталость людей от войны, направленную внутрь своей страны, которую очень умело использовали в перевыборной кампании для одного кандидата. Я вспоминаю в 2019-м году целые толпы уставших и утомленных войной, и что война — это действительно Порошенко, потому что он на ней зарабатывает, а надо, чтобы пришел новый и все это остановил.

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Новый пришел, через два года все понял, быстро переобулся, свои предвыборные лозунги тихонько спрятал в темный угол и стал нормальным, тем, каким и положено быть в такой ситуации. Фактически, стал новым "порошенко", армия-язык-вера, а в определенной части внешней и информационной политики даже эффективнее его.

Но избиратели его, уставшие от войны, переобулись не все. Меня вот эти месяцы преследует одна назойливая мысль. Интересно, проголосовали бы так массово за Зеленского в 2019-м, если бы он не обещал золотые горы, а сказал им правду — никакого конца эпохи бедности не будет, а будет еще хуже. Никакого мира в глазах Путина не будет, а будет война и разруха. Затягивайте пояса и готовьтесь защищать нацию и страну, уставшие нытики. Что я буду, как Порошенко, буду делать все, что и он, только лучше него — буду защищать страну без мутняков, коррупции и медведчука, а Порошенко пусть идет в историю как не очень эффективный. Думаю, что на тех выборах они бы с Порохом собрали по 10%, а большинство собрал бы следующий в списке, кто бы обещал остановить войну. Бойко там был или кто там.

Меня вот эти месяцы преследует одно назойливое мнение — интересно, проголосовали бы так массово за Зеленского в 2019-м, если бы он не обещал золотые горы, а сказал им правду — никакого конца эпохи бедности не будет, а будет еще хуже. Никакого мира в глазах Путина не будет, а будет война и разруха

На самом деле я немного боюсь этой зимы, потому что не могу спрогнозировать поведение украинцев и даже свое в том числе. Боюсь, что появится очередной "остап стахов" и поведет тысячи уставших на митинги в Киеве против "геноцида украинцев".

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Потому что мы, конечно, показываем средний палец кремлю после атак на нашу энергетику, но вижу, что многие из нас по разным пабликам после аналогичных атак массово показывают среднего пальца мэрам своих городов и облэнерго, абсолютно путая причину и следствие. В этом и заключается тактика Путина — утомить не только Европу, но и украинцев, особенно тех, которые уже к 24 февраля подошли не в лучшей моральной форме.

Сражайтесь с усталостью, потому что ваша усталость и есть Путин, он живет в ней, как Фредди Крюгер во снах. Не давайте себе уснуть. Разговаривайте с Украиной.

Когда в скорой везут больного в тяжелом состоянии – его пытаются держать в сознании, разговаривать и тормошить. Чтобы жизненные системы работали и держали его.

Сражайтесь с усталостью, потому что ваша усталость и есть Путин, он живет в ней, как Фредди Крюгер во снах.

Не давайте себе уснуть.

Разговаривайте с Украиной.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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