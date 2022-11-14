Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца на саммите G20 в Индонезии.

"Важно, чтобы здесь мы обсуждали эту тему вместе. В конце концов, здесь собирается много стран", - подчеркнул он, отвечая на вопросы по изоляции РФ.

Важно отметить, что при этом глава правительства ФРГ указал, что Группа двадцати представляет большую часть населения мира и большую часть мирового экономического производства.

"В этом отношении понимание, к которому здесь приходят, а также обсуждения и споры необходимы для того, чтобы внести свой вклад в улучшение сложившейся ситуации", - считает он.

Шольц выступил с утверждением, что нынешнее серьезное положение "вызвано специальной военной операцией России в Украине".

"Вот почему мы также должны обсуждать подобные вопросы и эту проблему", - резюмировал он.

14 ноября премьер Британии назвал РФ изгоем и предложил план по экономической изоляции страны.

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