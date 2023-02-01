Об этом президент заявил во время пресс-конференции с президентом Австрии Александером ван дер Белленом, сообщает Укринформ.

Он подчеркнул, что именно от места и даты будет зависеть количество государств, которые смогут присутствовать, а Украина заинтересована в максимальном количестве партнеров.

"Мы проводим много консультаций, и я лично с нашими партнерами, где будет проходить конференция или саммит с содержанием формулы мира. Для нас самое главное, чтобы это было место и дата, которые смогут обеспечить максимальное количество государств-партнеров. И от места, и даты действительно зависит это количество. Поэтому мы работаем над этим", – сказал Зеленский.

Парламент Австрии призвал федеральное правительство поддержать вывод войск РФ из Украины и установление мира с учетом разработанной формулы Зеленского.

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