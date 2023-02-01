Важно обеспечить присутствие максимального количества государств-партнеров: Зеленский о месте проведения саммита формулы мира
Зеленский рассказал, что Украина проводит консультации относительно времени и места проведения саммита формулы мира, чтобы как можно больше государств могли присутствовать
Об этом президент заявил во время пресс-конференции с президентом Австрии Александером ван дер Белленом, сообщает Укринформ.
Он подчеркнул, что именно от места и даты будет зависеть количество государств, которые смогут присутствовать, а Украина заинтересована в максимальном количестве партнеров.
"Мы проводим много консультаций, и я лично с нашими партнерами, где будет проходить конференция или саммит с содержанием формулы мира. Для нас самое главное, чтобы это было место и дата, которые смогут обеспечить максимальное количество государств-партнеров. И от места, и даты действительно зависит это количество. Поэтому мы работаем над этим", – сказал Зеленский.
- Парламент Австрии призвал федеральное правительство поддержать вывод войск РФ из Украины и установление мира с учетом разработанной формулы Зеленского.
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