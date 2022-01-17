"Важно не отвлекаться на поляризацию внутренней политики во время возможного вторжения РФ": посол Великобритании о суде над Порошенко

Об этом Симмонс написала в Twitter.



"Всем политическим лидерам в Украине нужно объединиться против российской агрессии прямо сейчас. В настоящее время важно не потерять это из виду и не отвлекаться на поляризацию внутренней политики", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 декабря ДБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

17 декабря ДБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.

В понедельник, 17 января, Порошенко вернулся из Польши в Украину. В Печерском райсуде Киева в 11:00 началось заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене. По состоянию на 19.00 известно, что прокурор попросил для Порошенко содержание под стражей на 2 месяца с залогом в 1 млрд грн. Также суд просят обязать пятого президента сдать свои паспорта и носить электронный браслет.