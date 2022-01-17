"Важно не отвлекаться на поляризацию внутренней политики во время возможного вторжения РФ": посол Великобритании о суде над Порошенко
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на судебное дело против пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, отметив, что украинские политические лидеры не должны отвлекаться на споры, когда грозит вторжение России
Об этом Симмонс написала в Twitter.
"Всем политическим лидерам в Украине нужно объединиться против российской агрессии прямо сейчас. В настоящее время важно не потерять это из виду и не отвлекаться на поляризацию внутренней политики", - говорится в сообщении.
- Напомним, 20 декабря ДБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 17 декабря ДБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.
- В понедельник, 17 января, Порошенко вернулся из Польши в Украину. В Печерском райсуде Киева в 11:00 началось заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене. По состоянию на 19.00 известно, что прокурор попросил для Порошенко содержание под стражей на 2 месяца с залогом в 1 млрд грн. Также суд просят обязать пятого президента сдать свои паспорта и носить электронный браслет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.05
Покупка 28.05Продажа 28.36
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.38
- Актуальное
- Важное