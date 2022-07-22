Важно максимально дерегулировать и либерализовать украинскую экономику - модель, которая была 30 лет, не работает, - президент Торгово-промышленной палаты

Об этом в эфире Еспресо сказал президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

"От бизнеса идет максимальный импульс – "Мы хотим, чтобы условия ведения бизнеса в Украине были самыми лучшими – лучше, чем в Польше, Болгарии, Германии. Это главное. Несмотря на то, что у нас есть огромные финансовые вызовы, я думаю, что это самое главное - максимальная либерализация, дерегуляция нашей экономики была бы очень важна", - заявил он.

По его словам - есть диалог между властью и представителями промышленности и бизнеса.

"Главное, чтобы мы друг друга услышали, чтобы понимание глобальной программы восстановления было одинаковым для всех. Программа должна быть направлена на то, чтобы мы как можно быстрее двигались вперед. Экономическая модель, которая работала в нашей стране в течение 30 лет, не показала своей эффективности", – добавил Чижиков.

Президент ТПП отметил, что Украина – одна из тех стран, которая не смогла достичь экономического уровня 1991 года.

"Должна быть модель стимулирующая и развития - правительство соглашается, Минэкономики соглашается. За нами, чтобы мы в деталях и инструментах имели в виду одно и тоже", - подытожил Чижиков.