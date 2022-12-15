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Главная война с Россией Важно лишить врага сухопутного коридора, который обеспечивает южную группировку, - Тетерук
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Важно лишить врага сухопутного коридора, который обеспечивает южную группировку, - Тетерук

15 декабря, 2022 четверг
14:47
война с Россией

Офицер добровольческого формирования "Свободная Украина" Андрей Тетерук считает, что любая наступательная операция ВСУ, которая разрушит логистические пути врага, будет иметь мощный эффект по освобождению Украины

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Важно лишить врага сухопутного коридора, который обеспечивает южную группировку, которая дислоцируется в Крыму и на части Херсонщины и в Запорожской области. Если мы начнем делать операции, рассекающие и разрушающие враждебное обеспечение - это кардинально ослабит способность войск РФ к системному ведению боевых действий" , – объяснил Тетерук.

Офицер также добавил, что Генеральный штаб Украины не будет делиться своим замыслом по поводу наступательных операций.

"Любая операция со стороны ВСУ, которая позволит перерезать мощные логистические пути противника, будет чрезвычайно важна для нас. Генеральный штаб Украины не будет делиться своим замыслом, чтобы план был непонятным для врага. Наступательная операция со стороны ВСУ, которая разрушит логистические пути врага , будет иметь мощный эффект по освобождению Украины", - подчеркнул Тетерук.

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