"Важно десакрализировать сущность государственности РФ": Портников о признании России спонсоркой терроризма
Признание РФ спонсоркой терроризма не приведет к санкциям, но важно для десакрализации сущности государственности России
Об этом заявил журналист Виталий Портников в эфире Эспрессо.
По его словам, ЕС не введет ограничительных мер против РФ, ведь признание России государством-спонсором терроризма - декларативное решение Европарламента, а он предпринимает те действия, с которыми согласны национальные правительства.
"Но в любом случае каждое такое решение важно, ведь важно десакрализировать сущность российской государственности. Если мы соглашаемся, что это террористическая организация, мы так и ведем себя".
- 23 ноября Европарламент проголосовал за признание РФ государством-спонсором терроризма.
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