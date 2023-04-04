Важно, чтобы устранение Еспресо, 5-го и Прямого каналов из "цифры" не стало препятствием на пути Украины в ЕС и НАТО, - Синютка
Без свободы слова Украина не будет ни членом НАТО, ни членом ЕС - люди, устранившие телеканалы Еспресо, "5 канал" и "Прямой" с цифрового эфира закрывают туда дорогу
Об этом в эфире Еспресо сказал народный депутат Олег Синютка.
"Это не вопрос Порошенко, Зеленского или кого-то еще. Это вопрос страны. 86% украинцев хотят стать членами ЕС и НАТО. И эта цифра не только растет. Украинцы взяли в руки оружие и защищают наш курс. Очевидно, что без свободы слова нам не светит ни ЕС, ни НАТО. Те, кто сегодня подавляет и ущемляет свободу слова (даже если они руководствуются лучшими намерениями) тормозят или закрывают нашу дорогу туда", - сказал он.
По мнению нардепа, без свободы слова Украина не будет ни членом НАТО, ни членом ЕС.
"Это первые негативные звоночки для страны, для нас с вами, для Зеленского уже прозвучали. Я убежден, что он также хочет, чтобы Украина была членом ЕС и НАТО. Репортеры без границ выдали заявление о том, что устранение Еспресо, 5-го и Прямого каналов из цифрового эфира противоречит свободе слова.Более этого, Госдеп США в своем отчете отметил, что в Украине СМИ частично свободны. Сегодня очень важно, чтобы эта история с устранением каналов из цифрового эфира не стала нашим препятствием на пути в ЕС и НАТО" , – подытожил Синютка.
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