Об этом в эфире Еспресо сказал народный депутат Олег Синютка.

"Это не вопрос Порошенко, Зеленского или кого-то еще. Это вопрос страны. 86% украинцев хотят стать членами ЕС и НАТО. И эта цифра не только растет. Украинцы взяли в руки оружие и защищают наш курс. Очевидно, что без свободы слова нам не светит ни ЕС, ни НАТО. Те, кто сегодня подавляет и ущемляет свободу слова (даже если они руководствуются лучшими намерениями) тормозят или закрывают нашу дорогу туда", - сказал он.

По мнению нардепа, без свободы слова Украина не будет ни членом НАТО, ни членом ЕС.

"Это первые негативные звоночки для страны, для нас с вами, для Зеленского уже прозвучали. Я убежден, что он также хочет, чтобы Украина была членом ЕС и НАТО. Репортеры без границ выдали заявление о том, что устранение Еспресо, 5-го и Прямого каналов из цифрового эфира противоречит свободе слова.Более этого, Госдеп США в своем отчете отметил, что в Украине СМИ частично свободны. Сегодня очень важно, чтобы эта история с устранением каналов из цифрового эфира не стала нашим препятствием на пути в ЕС и НАТО" , – подытожил Синютка.