Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо"

"Сейчас ни о каких переговорах не может быть речь. Мне позиция президента Украины и государства очень нравится. Ведь власти начали называть вещи своими именами. В частности, уже раздаются заявления о том, что война будет продолжаться, пока все оккупированные Россией территории Украины не будут освобождены. "Это является правильной формулировкой вопроса. Дальше возможно все. События на фронтах могут развиваться по разным сценариям, но очень важно, чтобы Украина никогда не согласилась признать оккупированные Россией территории", - пояснил Цымбалюк.

Цымбалюк подчеркнул, что очень важно, чтобы военно-политическое руководство Украины отмечало то, что никогда не признает оккупированные территории.

"Это очень важно и правильно, что наше военно-политическое руководство говорит о непризнании оккупированных Россией территорий. Здесь нет и не может быть другой опции. Дальше война покажет, как будут развиваться события. Однако следует понять, что россияне хотят, чтобы мы украинцы умерли, а мы хотим жить. Где здесь можно найти компромисс!? Здесь компромисса нет и не будет. Поэтому, понятно, что надеяться на результат переговоров просто нет смысла", - добавил Цымбалюк.

9 мая президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к прекращению огня и проведению переговоров между Украиной и Россией.

11 мая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в переговорах между Россией и Украиной Европейский союз не может стать посредником

Ранее свое посредничество уже предлагали Турция и Израиль. Турция неоднократно предлагала свое посредничество в переговорном процессе, а в Стамбуле даже прошли переговоры между делегациями Украины и РФ. Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал продолжение переговоров в Стамбуле кратчайшим путем к прекращению российской агрессии против Украины. В свою очередь израильский премьер Нафтали Беннет заявил , что планирует выступать посредником между Россией и Украиной. Затем посол Израиля в России Александр Бен Цви предложил организовать встречу президентов Украины и РФ.

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