"Важно, чтобы Россия получала сигналы, что мир не простит террора": Зеленский поблагодарил страны-союзники за помощь
Владимир Зеленский поблагодарил страны-партнеры за вооруженную помощь и отметил, что важно, чтобы Россия получала каждый раз все более сильные сигналы, что ей не простят террор
Об этом говорится в обращении за 30 апреля.
"Очень важно – чтобы Россия получала постоянно более сильные сигналы, что мир не простит ни одного из проявлений российского террора. И чтобы как можно больше глобальных игроков были абсолютно принципиальны в соблюдении режима санкций против России за террор", - сказал глава государства.
Зеленский поблагодарил тех, кто помогает усиливать изоляцию РФ, останавливает поставки террористам оружия и его компонентов, работает для блокирования ЧВК России и усиления оборонных возможностей всей Европы.
"По итогам этой недели хочу особо поблагодарить наших партнеров из Дании – за "цезари"; из Словении – за бронетехнику; из Испании – за танки; из Германии – за дополнительные оборонные намерения по бронетехнике и снарядам, за ПВО… Спасибо Америке за финансирование объемом 1 млрд 250 млн долларов для поддержания нашего бюджета и устойчивости", - подытожил Зеленский.
Президент также поблагодарил Нидерланды за решение парламента о тренировке украинских воинов на передовых западных системах, Италию - за активность ради скорейшего восстановления Украины и Хорватию - за новую помощь в лечении украинских защитников после ранений в боях.
- 30 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.
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