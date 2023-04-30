Об этом говорится в обращении за 30 апреля.

"Очень важно – чтобы Россия получала постоянно более сильные сигналы, что мир не простит ни одного из проявлений российского террора. И чтобы как можно больше глобальных игроков были абсолютно принципиальны в соблюдении режима санкций против России за террор", - сказал глава государства.

Зеленский поблагодарил тех, кто помогает усиливать изоляцию РФ, останавливает поставки террористам оружия и его компонентов, работает для блокирования ЧВК России и усиления оборонных возможностей всей Европы.

"По итогам этой недели хочу особо поблагодарить наших партнеров из Дании – за "цезари"; из Словении – за бронетехнику; из Испании – за танки; из Германии – за дополнительные оборонные намерения по бронетехнике и снарядам, за ПВО… Спасибо Америке за финансирование объемом 1 млрд 250 млн долларов для поддержания нашего бюджета и устойчивости", - подытожил Зеленский.

Президент также поблагодарил Нидерланды за решение парламента о тренировке украинских воинов на передовых западных системах, Италию - за активность ради скорейшего восстановления Украины и Хорватию - за новую помощь в лечении украинских защитников после ранений в боях.