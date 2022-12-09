Об этом говорится в эфире Эспрессо.



Николай Княжицкий дал комментарий о трех важных законопроектах, которые были сегодня, 9 декабря, единогласно поддержаны комитетом Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике.



"Один из проектов, автором которого я являюсь вместе с соавторами из разных фракций, о запрете деятельности русской церкви в Украине, а также филиалов и организаций, имеющих связь с РПЦ (российская православная церковь – ред.). Очевидно, что УПЦ МП (Украинская православная церковь московского патриархата – ред.) нужно будет доказать, что у них нет никакой связи с церковью московского патриархата, чего они не хотят делать. В противном случае их деятельность будет запрещена, а имущество, которое они арендуют, государство не сможет им предоставлять. И это лишь маленькая часть того, о чем идет речь в принятых сегодня проектах. Был еще проект-обращение в Кабмин с просьбой передать ПЦУ (православная церковь Украины) Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, потому что по сути они сейчас используются филиалом РПЦ. А если говорить о Почаевской лавре, то надо решать кому ее предоставлять, потому что она была построена греко-католической церковью, то есть, что русской церкви там не может быть, так это без сомнений. Также был проект об упрощении переходов из РПЦ в ПЦУ, в каноническую православную церковь Украины, которая получила Томос. На самом деле, сегодня знаковый день, потому что это важные проекты, и надеюсь, что они скоро будут рассмотрены в зале Верховной Рады", - подчеркнул народный депутат Украины.



Николай Княжицкий добавил, что проект о запрете РПЦ в Украине выписан с учетом всех рекомендаций практики Европейского суда по правам человека, международных конвенций, то есть сделан таким образом, чтобы никто не упрекнул Украину, что мы как государство вмешиваемся в дела церкви, но государство должно оберегать свой суверенитет и заботиться, чтобы не было угроз национальной безопасности.



"Нам важно понимать, что происходит в государстве. То, что РПЦ не запрещали, а еще и к тому же они сделали устав, который подавали к регистрации, а государство сказало, что этот устав не нужно регистрировать. Поэтому нам очень важно, чтобы роль государства в урегулировании религиозных вопросов не преуменьшалась, потому что дело государства - защищать демократию, украинские и европейские ценности, не пускать сюда " русский мир". А когда государство закрывает глаза в угоду Путину и тем, кто управляет этой церковью из Москвы, особенно во время войны, то это недопустимо", - отметил Княжицкий.

9 декабря комитет Верховной Рады по гуманитарной и информполитике единогласно поддержал три законопроекта об ограничении влияния РПЦ в Украине и содействии ПЦУ

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