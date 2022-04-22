Важно, чтобы процесс восстановления после войны был синхронизирован со вступлением Украины в ЕС, — руководитель проектов Киевской школы экономики

"И в вопросе энергоэффективности, и относительно безбарьерности и доступности, а также качества строительства мы соблюдем европейские нормы, если будем отстраивать Украину параллельно со вступлением в ЕС", – сказал Нефедов в эфире Еспресо.



Он добавил, что города необходимо делать удобными для жителей, а инфраструктура должна быть создана на высоком качественном уровне: "Основная задача не просто подсчитать эту абстрактную цифру убытков, а подготовиться к тому, что не нужно восстанавливать все камешек к камешку. Нам нужно восстанавливать то, что действительно необходимо. Например, когда мы строим новые больницы, нужно прежде всего вкладывать в оборудование и врачей. Кроме того, нам нужно соблюдать все стандарты урбанистики и строить не бетонные джунгли, а современные комфортные зеленые города – такие, какие миллионы временно перемещенных украинцев видят сейчас в Европе".

Добавим, что мировой банк предоставит $4,8 млрд на восстановление Украины

Также премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил , что Кабмин вместе с мировыми экспертами разрабатывает план восстановления Украины. На послевоенное восстановление страны потребуется минимум $600 млрд