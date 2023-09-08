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Важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались уже в этом году, – Науседа

8 сентября, 2023 пятница
17:55
Мир

Важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года. Четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Для украинцев, воюющих на поле боя, четкая европейская перспектива вдохновит с новыми силами продолжать борьбу за свою страну", – сказал политик.

Он подчеркнул, что Литва готова делиться опытом с Киевом и консультировать его.

После встречи с вице-президентом Еврокомиссии лидер Литвы также заявил, что ЕС должен продлить санкции против России, усилить их и сделать невозможными способы их обойти.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз о немедленном вступлении по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Еспресо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

Но уже 17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила , что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это вводимые годами изменения.

28 августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил , что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены до 2030 года. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку установлению ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов.

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