Важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались уже в этом году, – Науседа

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Для украинцев, воюющих на поле боя, четкая европейская перспектива вдохновит с новыми силами продолжать борьбу за свою страну", – сказал политик.

Он подчеркнул, что Литва готова делиться опытом с Киевом и консультировать его.

После встречи с вице-президентом Еврокомиссии лидер Литвы также заявил, что ЕС должен продлить санкции против России, усилить их и сделать невозможными способы их обойти.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз о немедленном вступлении по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Еспресо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

Но уже 17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила , что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это вводимые годами изменения.

28 августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил , что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены до 2030 года. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку установлению ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов.