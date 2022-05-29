Важно, чтобы не забывали о нашей стране: Лунин отреагировал на победу в Лиге чемпионов
Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин после победы в Лиге чемпионов призвал мир не забывать о войне в Украине
Об этом Лунин написал в Instagram.
Он выложил фото с главным клубным трофеем европейского футбола, завернутым в украинский флаг и обратился к болельщикам.
"Кубок чемпионов с украинским флагом. Сейчас важно, чтобы не забывали о нашей стране и о том, что происходит!! Надеюсь этот момент и эта игра подарила украинцам улыбки", - написал Лунин.
- 28 мая в финале Лиги чемпионов "Реал" победил английский "Ливерпуль".
- Андрей Лунин стал третьим украинцем , который выигрывал Лигу чемпионов.
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