Об этом Лунин написал в Instagram.

Он выложил фото с главным клубным трофеем европейского футбола, завернутым в украинский флаг и обратился к болельщикам.

"Кубок чемпионов с украинским флагом. Сейчас важно, чтобы не забывали о нашей стране и о том, что происходит!! Надеюсь этот момент и эта игра подарила украинцам улыбки", - написал Лунин.

28 мая в финале Лиги чемпионов "Реал" победил английский "Ливерпуль".

Андрей Лунин стал третьим украинцем , который выигрывал Лигу чемпионов.

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