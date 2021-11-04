"Важно, чтобы наблюдатели работали без какого-либо вмешательства": послы G7 заявили, что "внимательно следят" за выборами мэра Харькова
Послы стран Большой семерки заявили, что внимательно наблюдают за выборами городского головы Харькова, и отметили важность беспрепятственной работы наблюдателей
Об этом послы G7 сообщили в Twitter.
"Послы G7 внимательно следят за выборами городского головы Харькова. Важно, чтобы отечественные наблюдатели, включая сеть ОПОРА, работали без вмешательства, а правоохранительные органы тщательно и вовремя расследовали сообщения о нарушениях", - говорится в сообщении.
Ранее ОПОРА выявила разногласия в данных о голосовании в пользу кандидата Игоря Терехова на участках в Холодногорском, Новобаварском и Основянском районах Харькова.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.14
Покупка 26.14Продажа 26.36
-
EUR
Покупка 30.13Продажа 30.5
- Актуальное
- Важное