"Важно, чтобы наблюдатели работали без какого-либо вмешательства": послы G7 заявили, что "внимательно следят" за выборами мэра Харькова

Об этом послы G7 сообщили в Twitter.



"Послы G7 внимательно следят за выборами городского головы Харькова. Важно, чтобы отечественные наблюдатели, включая сеть ОПОРА, работали без вмешательства, а правоохранительные органы тщательно и вовремя расследовали сообщения о нарушениях", - говорится в сообщении.



Ранее ОПОРА выявила разногласия в данных о голосовании в пользу кандидата Игоря Терехова на участках в Холодногорском, Новобаварском и Основянском районах Харькова.

Напомним, из-за смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса, скончавшегося в декабре 2020 года, в городе 31 октября 2021 года состоялись досрочные выборы городского головы.

Победу одержал действующий и.о. городского головы Игорь Терехов (кандидат от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков"), набравший 50,66% голосов избирателей (146 240) по данным избирательной комиссии. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb