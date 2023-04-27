"Важно, чтобы Китай лучше понимал украинские перспективы": Столтенберг о переговорах Си Цзиньпина и Зеленского
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует переговоры между Зеленским и Си Цзиньпином, однако лидер Китая все еще не осудил вторжение России
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на пресс-конференцию Столтенберга в Люксембурге.
Он отметил, что этот разговор важен, чтобы Китай лучше понял перспективы Украины.
"Я приветствую телефонный разговор между президентом Зеленским и президентом Си. Я считаю также важным, чтобы Китай лучше понимал украинские перспективы. Это не меняет того факта, что Китай не смог осудить незаконную войну России, незаконное вторжение в Украину", - сказал Столтенберг.
- 26 апреля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Си Цзиньпином, лидер КНР сообщил, что в Украину прибудет спецпредставитель китайского правительства.
- В МИД России по итогам разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпинем увидели "созвучность" позиций Москвы и Пекина.
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