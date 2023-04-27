Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на пресс-конференцию Столтенберга в Люксембурге.

Он отметил, что этот разговор важен, чтобы Китай лучше понял перспективы Украины.

"Я приветствую телефонный разговор между президентом Зеленским и президентом Си. Я считаю также важным, чтобы Китай лучше понимал украинские перспективы. Это не меняет того факта, что Китай не смог осудить незаконную войну России, незаконное вторжение в Украину", - сказал Столтенберг.