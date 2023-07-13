Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, мало кто сделал анализ совместной декларации стран "Большой семерки" о поддержке Украины, благодаря которым у нашей страны будут соглашения о безопасности с каждым членом. По мнению Данилова, это было одно из главных событий саммита НАТО для Украины.

"Это очень важная вещь, когда страны-владельцы ядерного оружия будут оказывать нам такую помощь", - подчеркнул секретарь СНБО.

Кроме того, он добавил, что саммит стран НАТО показал, что на мечтах россиян о возобновлении империи можно поставить крест.

"Мы будем в НАТО, в этом больше нет сомнений. Более того, именно вчерашний день показал, что на мнениях россиян о развитии Российской империи поставлен крест. Не будет Российская империя больше существовать", - сказал Данилов.

Декларация о гарантиях безопасности для Украины

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К сделке смогут присоединиться все желающие. Президент США Джо Байден заявил, что в декларации прописана поддержка Украины на близкую и дальнюю перспективы.

В ОПУ отметили, что это важная победа Украины на пути к НАТО и большой результат, которому предшествовала многомесячная работа команды на уровне советников по национальной безопасности США, Великобритании, Франции и Германии, а также в коммуникации с другими партнерами.

Что входит в декларацию?

"Мы, лидеры "Группы семи" (G7), подтверждаем нашу непреклонную преданность стратегическим целям создания свободной, независимой, демократической и суверенной Украины в пределах ее международно признанных границ, способной защитить себя и сдержать будущую агрессию", - говорится в совместном заявлении.

Они предполагают:

Обеспечение устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем путем продолжения оказания: помощи в сфере безопасности и современного военного оборудования на суше, в воздухе и на море с приоритетом на противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию и огневые средства дальнего действия, и другие ключевые средства, такие как боевая авиация, а также путем содействия повышению уровня оперативной совместимости с евроатлантическими партнерами; поддержка дальнейшего развития оборонно-промышленной базы Украины; тренировки и обучение украинских вооруженных сил; обмен разведданными и сотрудничество; поддержка инициатив по киберзащите, безопасности и устойчивости, в том числе для противодействия гибридным угрозам

Укрепление экономической стабильности и устойчивости Украины, в том числе через усилия по реконструкции и восстановлению, с целью создания условий, способствующих продвижению экономического процветания Украины, включая ее энергетическую безопасность

Предоставление технической и финансовой поддержки для удовлетворения неотложных потребностей Украины, вызванных войной с Россией, а также для того, чтобы Украина могла продолжать внедрять эффективную повестку дня реформ, которая будет поддерживать надлежащее управление, необходимое для продвижения на пути к евроатлантическим стремлениям.

Кроме того, предусмотрены меры в случае новой агрессии РФ, которые предусматривают немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки.

Союзники также обязуются продолжать поддержку в привлечении РФ к ответственности за агрессию и шаги экономического и юридического характера, направленные на наказание России и увеличение ее расходов на войну. Среди них: дальнейшее усиление санкционного давления, замораживание активов, создание механизмов взыскания репараций и судебное преследование виновных в преступлениях против Украины и украинцев согласно нормам международного права;

В свою очередь Украина обязуется: