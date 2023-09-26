Важнее даже, чем F-16 и ATACMS: боец ВСУ рассказал, что может решить финал войны
Военнослужащий ВСУ Андрей Шишук убежден, что БПЛА могут решить финал войны
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Сейчас нет большой необходимости тратить людей на те меры, которые раньше в этом нуждались, потому что идет война дронов. Применяются воздушные, морские, наземные дроны. Даже среди воздушных дронов уже есть разные категории - это разведывательные, бомбардировочные, дроны-камикадзе. Иногда они работают гораздо лучше, чем даже артиллерия и авиация", - отметил Шишук.
По словам военнослужащего ВСУ, на этом этапе дроны могут решить финал войны.
"Дроны важнее даже F-16 и ATACMS. Уже и враг начал вкладывать свои средства и усилия в это направление. Важно, чтобы мы не отстали. Нам нужны дроны, дроны, и еще раз дроны. У врага мощные РЭБ-средства. Россияне развивают их, нам этого не хватает. Во время штурма вражеских позиций противник пытается подавить каналы связи с дронами, чтобы "ослепить" наших бойцов. На позициях всегда должно быть много БПЛА", - подчеркнул Шишук.
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