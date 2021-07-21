Вайнштейна перевезли из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, там его ждет новый суд по домогательствам и изнасилованиям

Об этом сообщает The Guardian.

Если Вайнштейна признают виновным, ему грозит до 140 лет тюрьмы.

Кинопродюсера объявили в розыск в округе по искам о нападении на пятерых женщин в период с 2004 по 2013 год. Вайнштейну готовят обвинения по 11 пунктам, в частности, изнасилование и нанесение побоев. Он вины не признает.

Вайнштейн пытался помешать перевозке, ссылаясь на проблемы со здоровьем.

Напомним, 24 февраля суд признал кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным по делу о сексуальном насилии только в двух легких эпизодах.

Судья назначил Вайнштайну 20 лет заключения за принуждение к оральному сексу Мириам Хейли в 2006 году, которая тогда работала помощницей продюсера.