Вайнштейна перевезли из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, там его ждет новый суд по домогательствам и изнасилованиям
Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна перевезли из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где он будет участвовать в суде по новым обвинениям в изнасилованиях и домогательствах
Об этом сообщает The Guardian.
Если Вайнштейна признают виновным, ему грозит до 140 лет тюрьмы.
Кинопродюсера объявили в розыск в округе по искам о нападении на пятерых женщин в период с 2004 по 2013 год. Вайнштейну готовят обвинения по 11 пунктам, в частности, изнасилование и нанесение побоев. Он вины не признает.
Вайнштейн пытался помешать перевозке, ссылаясь на проблемы со здоровьем.
- Напомним, 24 февраля суд признал кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным по делу о сексуальном насилии только в двух легких эпизодах.
- Судья назначил Вайнштайну 20 лет заключения за принуждение к оральному сексу Мириам Хейли в 2006 году, которая тогда работала помощницей продюсера.
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