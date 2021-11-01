"Vax": Оксфордский словарь назвал слово 2021 года

Об этом сообщается на сайте словаря.

Отмечается, слово "Vax" на сентябрь 2021 года использовали в 72 раза чаще, чем в 2020 году.

"Vax" – наше слово года в 2021 году… Оно породило многочисленные производные, которые мы сейчас видим в широком диапазоне неформальных контекстов… Ни одно другое слово лучше не передает атмосферу в этом году, чем "vax", - говорится в сообщении.

Старшая редактор Оксфордского словаря Фиона Макферсон заметила, что "vax" – это очевидный выбор, поскольку он оказал "наиболее впечатляющее влияние", пишет BBC .

"Если добавить к этому его универсальность в формировании других слов – "vaxxie", "vax-a-thon", "vaxinista" – становится понятно, что vax имеет преимущество в этом году", – сообщила она.

Впервые слово "vax" записали на английском языке в 1799 году, а производные от него "vaccinate" (прививка) и "vaccination" (вакцинация) - 1800 году. Оно произошло от латинского слова vacca, что означает "корова". Известно, что слово возникло благодаря работе английского врача Эдварда Дженнера, изобретшего прививку против оспы. Сейчас на базе слова "vax" из-за COVID-19 образовался целый ряд однокоренных и производных слов: vax n – вакцина или прививка;

vax v – лечить кого-то вакциной для выработки иммунитета против болезни; вакцинировать;

vaxxie n – фотография или селфи, которая делается во время или после вакцинации против COVID-19, и обычно публикуется в социальных сетях;

anti-vax adj – противник вакцинации;

double-vaxxed adj – человек, который получил бустерную дозу вакцины.

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