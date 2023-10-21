Ваучеры на обучение от государства: более 15 тыс. украинцев смогут бесплатно получить образование, из них более 3 тыс. ВПЛ
В Украине по состоянию на 18 августа было выдано 15 353 ваучера на бесплатное образование, 3 200 из них получили внутренне перемещенные лица
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Под председательством министра Ирины Верещук состоялось совещание по вопросам трудоустройства и профессионального обучения ВПЛ.
"Участники совещания обсудили программу ваучеров на обучение, по которой определенные категории граждан имеют право бесплатно пройти обучение в учебных заведениях. В частности, переподготовку по рабочей профессии, подготовку по специальности для получения степени магистра или магистра по второй специальности, специализацию или повышение квалификации", - говорится в сообщении.
В целом по ваучерам можно учиться на 124 профессии и специальности. Указано, что наиболее популярным является направление психологии.
Среди наиболее востребованных профессий, которые овладевают ВПЛ, оказались:
- социальная работа, медсестринство и дошкольное образование;
- водитель автотранспортных средств;
- строительство и гражданская инженерия;
- агрономия;
- электроэнергетика, электротехника и электромеханика;
- предпринимательство и торговля;
- повар.
Чтобы получить ваучер внутренним переселенцам нужно обратиться в центр занятости или подать онлайн-заявку.
- Ранее в Украине начали выдавать ваучеры на обучение по специальности сапер. Обучение будут осуществляться в восьми учебных заведениях.
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