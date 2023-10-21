Ваучеры на обучение от государства: более 15 тыс. украинцев смогут бесплатно получить образование, из них более 3 тыс. ВПЛ

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Под председательством министра Ирины Верещук состоялось совещание по вопросам трудоустройства и профессионального обучения ВПЛ.

"Участники совещания обсудили программу ваучеров на обучение, по которой определенные категории граждан имеют право бесплатно пройти обучение в учебных заведениях. В частности, переподготовку по рабочей профессии, подготовку по специальности для получения степени магистра или магистра по второй специальности, специализацию или повышение квалификации", - говорится в сообщении.

В целом по ваучерам можно учиться на 124 профессии и специальности. Указано, что наиболее популярным является направление психологии.

Среди наиболее востребованных профессий, которые овладевают ВПЛ, оказались:

социальная работа, медсестринство и дошкольное образование;

водитель автотранспортных средств;

строительство и гражданская инженерия;

агрономия;

электроэнергетика, электротехника и электромеханика;

предпринимательство и торговля;

повар.

Чтобы получить ваучер внутренним переселенцам нужно обратиться в центр занятости или подать онлайн-заявку.